Focus on Basic Swimming SkillsBuild Your Upper Body StrengthProtect Your Skin from the SunChoose the Right SwimwearArrive with a Positive MindsetListen to Your InstructorConclusion .
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