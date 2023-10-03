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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мюррэй и Йокич считают, что «Денвер» способен снова выиграть чемпионат в новом сезоне

Лидеры «Денвера» Джамал Мюррэй и Никола Йокич считают, что команда способна снова выиграть чемпионат НБА в новом сезоне.

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