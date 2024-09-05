Просмотры у популярных блогеров резко упали после замедления YouTube

https://spacemonitor.ru/2024/09/05/prosmotry-u-populyarnyh-b.В результате замедления видеохостинга YouTube просмотры у популярных российских блогеров сократились на 12–78%, сообщили «Ведомости» со ссылкой на аналитическую компанию JagaJam.
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