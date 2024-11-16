Раскрыт способ проверки состояния моторного масла

Автоэксперт Пономарев: проверять моторное масло можно капельным способом Часто случается так, что уровень моторного масла в автомобиле в норме, но состояние его такое, что требуется срочная замена моторной, предупредил технический тренер международной сети автосервисов FIT SERVICE Сергей Пономарев.