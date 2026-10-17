Криптовалюта Sonic (S) за сутки подешевела на 7,32%, опустившись до $0,0538. Цена находится ниже ключевых краткосрочных скользящих средних, что указывает на преобладание продавцов, однако остается выше долгосрочной дневной средней.
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