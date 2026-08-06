Не спешите сливать кипяток в раковину: привычка может обойтись слишком дорого для труб

Казалось бы, вылить кипяток после варки макарон или картофеля в раковину — обычное дело. Однако именно эта привычка может постепенно сокращать срок службы канализации, особенно если дома установлены современные пластиковые трубы.
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