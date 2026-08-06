Steak Lovers
STEAK LOVERSЕДАПУТЕВОДИТЕЛЬРЕЦЕПТЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Steak Lovers

19 291 подписчик

Не спешите сливать кипяток в раковину: привычка может обойтись слишком дорого для труб

Не спешите сливать кипяток в раковину: привычка может обойтись слишком дорого для труб

Казалось бы, вылить кипяток после варки макарон или картофеля в раковину — обычное дело. Однако именно эта привычка может постепенно сокращать срок службы канализации, особенно если дома установлены современные пластиковые трубы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Аркадий Шацкий
И горячую воду не открывайте, раз сифона нет)
Ответить
1 м.