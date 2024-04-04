Страна и люди
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Страна и люди

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Бастрыкин взял под контроль в СК расследование нападения на Чибиса

Бастрыкин взял под контроль в СК расследование нападения на Чибиса

Глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате Следственного комитета ход расследования обстоятельств нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, сообщается в Telegram-канале ведомства.

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