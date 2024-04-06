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Медведев: Истинные организаторы теракта в «Крокусе» прячутся в тени ИГ*

Медведев: Истинные организаторы теракта в «Крокусе» прячутся в тени ИГ*

Заместитель руководителя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев поделился сведениями о том, что те силы, которые ответственны за организацию террористического акта в «Крокус сити холле», используют Игил* для отвода подозрений.

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