Врач рассказала о не требующих голодания анализах

Только гликемические тесты нужно сдавать в утренние часы и на голодный желудок. Об этом в пятницу, 18 апреля, рассказала заведующая клинико-диагностической лабораторией сети клиник «Будь здоров» Мария Безрукова.
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