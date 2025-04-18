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Врач рассказала о не требующих голодания анализах

Врач рассказала о не требующих голодания анализах

Только гликемические тесты нужно сдавать в утренние часы и на голодный желудок. Об этом в пятницу, 18 апреля, рассказала заведующая клинико-диагностической лабораторией сети клиник «Будь здоров» Мария Безрукова.

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