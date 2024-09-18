Моя семья. Счас...
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5 претензий мужчин «за сорок» к 20-летним девушкам

5 претензий мужчин «за сорок» к 20-летним девушкам

Еще лет 10-15 назад многие возрастные мужчины любили помечтать вслух о юных девицах. Они постоянно сравнивали 20-летних упругих красоток с увядающими дамами 40+, и не находили никаких аргументов в пользу последних.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
&quot; Прежде  чем  жениться  на  молоденькой, или  хотя бы вступить в  связь с ней, в  зеркало  глянь, мужик.Да  и  если ты  получаешь в месяц  30-40  тысяч, запомни, ты  молодым  не интересен.
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15 час.
Ирина52
Разве 30-40 тысяч это деньги для семьи? При нынешних то ценах...
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10 час.
Валерий Кривошеев
У меня, например, одна претензия к 20-25-летним, отсутствие мозгов. Что у парней, что у девушек. По TV показывали портрет Гагарина, молодежи на улице. Редко кто угадал! Сам спрашивал у студентов высших учебных заведений, в честь чего названа улица &quot;9 января&quot;? Не ответил никто. Зато слушают всяких блогеров, типа Мурена.
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2 час.

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