Еще лет 10-15 назад многие возрастные мужчины любили помечтать вслух о юных девицах. Они постоянно сравнивали 20-летних упругих красоток с увядающими дамами 40+, и не находили никаких аргументов в пользу последних.
5 претензий мужчин «за сорок» к 20-летним девушкам
Комментарии
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Владимир Алтайцев
" Прежде чем жениться на молоденькой, или хотя бы вступить в связь с ней, в зеркало глянь, мужик.Да и если ты получаешь в месяц 30-40 тысяч, запомни, ты молодым не интересен.
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15 час.
Ирина52
Разве 30-40 тысяч это деньги для семьи? При нынешних то ценах...
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10 час.
Валерий Кривошеев
У меня, например, одна претензия к 20-25-летним, отсутствие мозгов. Что у парней, что у девушек. По TV показывали портрет Гагарина, молодежи на улице. Редко кто угадал! Сам спрашивал у студентов высших учебных заведений, в честь чего названа улица "9 января"? Не ответил никто. Зато слушают всяких блогеров, типа Мурена.
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2 час.
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