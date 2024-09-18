5 претензий мужчин «за сорок» к 20-летним девушкам

Владимир Алтайцев " Прежде чем жениться на молоденькой, или хотя бы вступить в связь с ней, в зеркало глянь, мужик.Да и если ты получаешь в месяц 30-40 тысяч, запомни, ты молодым не интересен.

Ирина52 Разве 30-40 тысяч это деньги для семьи? При нынешних то ценах...