После урагана без света осталась Солотча и несколько рязанских улиц

По данным РГРЭС отключена электроэнергия на следующих улицах Солотчи: Коммунальная, Мещерская, Владимирская, Песчаная, Сосновая, Зеленая, Дачная, Железнодорожная, Курортный переулок, Куркова, Порядок, Почтовая, Монастырская, Вольная.
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