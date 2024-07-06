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62ИНФО | Новости Рязани

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После урагана без света осталась Солотча и несколько рязанских улиц

После урагана без света осталась Солотча и несколько рязанских улиц

По данным РГРЭС отключена электроэнергия на следующих улицах Солотчи: Коммунальная, Мещерская, Владимирская, Песчаная, Сосновая, Зеленая, Дачная, Железнодорожная, Курортный переулок, Куркова, Порядок, Почтовая, Монастырская, Вольная.

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