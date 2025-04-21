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Эстония призвала конфисковать активы России. "Иначе Европа дорого заплатит"

Эстония призвала конфисковать активы России. "Иначе Европа дорого заплатит"

Министр иностранных дел Эстонии заявил: если российские активы на сумму 210 миллиардов евро будут разморожены, то платить по счетам Киева придется европейским налогоплательщикам Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна (MargusTsahkna) предупреждает: если венгерскому лидеру Виктору Орбану удастся заставить ЕС снять ограничения на замороженные российские активы на сумму 210 миллиардов евро, европейским налогоплательщикам придется еще больше выплатить за поддержку Украины.

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