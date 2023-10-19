РЭО: более 50 млн человек станут пользователями ГИС «Экомониторинг»

Пользователями государственной информационной системы состояния окружающей среды ФГИС «Экомониторинг» станут 50 миллионов человек, сообщили в Российском экологическом операторе во время Российского экологического форума (РЭФ) 11 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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