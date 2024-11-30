Показаны кадры уничтожения остатков кураховского гарнизона ВСУ в западной части города

Российские войска продолжают стремительное наступление на южнодонецком направлении, освобождая уже не ежедневно, а ежечасно все новые территории в ДНР.
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