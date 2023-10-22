Продажи MacBook падают. Apple придётся существенно пересмотреть прогнозы относительно 15-дюймового MacBook Air

Известный аналитик Tianfeng International Минг-Чи Куо утверждает, что спрос на новенький 15-дюймовый MacBook Air сильно просел после школьного периода, тогда как прогнозы поставок в 2023 году были пересмотрены в сторону снижения на 20% и более.
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