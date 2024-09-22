СМИ: Нетаньяху запретил министрам давать интервью

REUTERS/File Photo Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание министрам правительства воздерживаться от интервью на фоне обострившихся отношений с ливанским шиитским движением "Хезболлах", сообщает радио Kan.
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