Пленный ВСУ рассказал, что командование запугивало бойцов жестокостью ВС РФ

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Стокоз, который самостоятельно сдался в плен ВС РФ под Курском, рассказал, что украинское командование запугивало своих бойцов жестокостью российских солдат, видео со словами Стокоза показало Минобороны РФ.