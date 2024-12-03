Пленный ВСУ рассказал, что командование запугивало бойцов жестокостью ВС РФ

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Стокоз, который самостоятельно сдался в плен ВС РФ под Курском, рассказал, что украинское командование запугивало своих бойцов жестокостью российских солдат, видео со словами Стокоза показало Минобороны РФ.
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