Какого цвета «зеленые человечки», на самом деле?

Люди упрямо и настойчиво ищут инопланетную жизнь на просторах Вселенной. Пока поиски эти не увенчались успехом, но ученые не отчаиваются и приводят немало разумных аргументов, почему встреча с внеземной жизнью еще произошла.
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