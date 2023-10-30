Появилась схема развязки четвертого моста на правом берегу Новосибирска

Рассказываем о системе съездов с нового моста на правом берегу: все авто окажутся на одной улице. В противовес сложной системе съездов левого берега, карта развязок нового моста на правом берегу удивляет скромностью – весь поток транспорта выйдет на улицу Ипподромскую.