Лера Кудрявцева решила объяснить, почему она вылила стакан воды на героиню шоу Малахова

Ведущая развлекательных программ раскрыла причину своего поведения во время съёмокВ одном из выпусков программы "Привет, Андрей!" рассказывалась история о том, как жительница из Белоруссии бросила своих 5 детей.
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