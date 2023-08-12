Кино, вино и нищета. Как Армения ползёт на Запад?

Потому что большинство нормальных армян уже переехали в Россию. И слава Богу. Очень талантливый, миролюбивый народ.

Максим Маркин

Посольство США в Ереване занимает несколько гектар и имеет шесть проходных, уже 20 лет, типа все дипломаты..