В послеполуденное время далёкого 2018 года автор «торжественно» встречал своего приятеля из Петербурга на автовокзале.
Кино, вино и нищета. Как Армения ползёт на Запад?
Комментарии
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М
Мария
Потому что большинство нормальных армян уже переехали в Россию. И слава Богу. Очень талантливый, миролюбивый народ.
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12 час.
N
Nata
😆😆😆😆
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11 час.
Максим Маркин
Посольство США в Ереване занимает несколько гектар и имеет шесть проходных, уже 20 лет, типа все дипломаты..
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11 час.
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