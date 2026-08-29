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Баста пригласил Канье Уэста посетить его концерты в Краснодаре и Ростове-на-Дону

Баста пригласил Канье Уэста посетить его концерты в Краснодаре и Ростове-на-Дону

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) пригласил американского коллегу Канье Уэста после концертов в Санкт-Петербурге в Краснодар и Ростов-на-Дону.

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