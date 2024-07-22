Вучич: Запад готовится к военному конфликту с РФ быстрее, чем многие думают

Западные страны готовятся к возможному вооруженному конфликту с Россией гораздо быстрее, чем полагают на Востоке и в Сербии, однако в настоящий момент они еще не готовы к прямому столкновению, заявил в эфире TV Pink сербский лидер Александр Вучич.