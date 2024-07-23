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Царьград

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Самарец добился разрешения пользоваться общей лестницей через суд

Самарец добился разрешения пользоваться общей лестницей через суд

Его не пускал собственник помещений по-соседству.В Самаре владелец помещений на верхних этажах нежилого здания не мог пользоваться лестницей.

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