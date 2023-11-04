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Закон, порядок, государство

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«Разговор о важном» для юнармейцев Кузбасса провела мать военнослужащего СВО

«Разговор о важном» для юнармейцев Кузбасса провела мать военнослужащего СВО

Во время встречи женщина рассказала юнармейцам о патриотизме, мужестве и долге перед Отечеством, а ребята смогли задать все интересующие их вопросы об особенностях прохождения службы ее сыном в зоне специальной военной операции.

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