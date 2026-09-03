Горят и взрываются атаковавшие РФ ракеты: Зеленского лишают главного козыря

Серия мощных взрывов прогремела в Киеве и области в ночь на 3 сентября. По всему региону пожарами охвачены объекты украинских боевиков.
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