Швеция закрывает дело о "Северных потоках", ФРГ продолжит расследование

Прокуратура Швеции установила, что дело о взрывах на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" не относится к юрисдикции страны, материалы по делу переданы ФРГ, которая расследование продолжает.
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