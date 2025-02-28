Белый дом: США не позволят другим странам пользоваться американцами

Соединенные Штаты Америки никогда не позволят другим странам пользоваться американцами. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии