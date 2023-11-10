Финальная битва взглядов Прохазки и Перейры перед UFC 295

В Нью-Йорке в ночь на 12 ноября пройдет турнир UFC 295, в главном событии которого состоится поединок за вакантный титул в полутяжелом весе между бывшим чемпионом Иржи Прохазкой и бывшим чемпионом в среднем весе Алексом Перейрой.