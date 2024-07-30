В Санкт-Петербурге вынесен приговор за «нехорошую надпись про президента»

Гражданину назначили наказание в виде ограничения свободы В Санкт-Петербурге был оглашен приговор Дмитрию Блинову, который зимой нанес на трансформаторную подстанцию «нехорошую надпись про президента РФ».
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