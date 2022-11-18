Главный радиочастотный центр Роскомнадзора подвергся хаккерской атаке

ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору подвергся хакерской атаке, но взломщики не получили доступ ни к закрытой информации, ни к критически важной инфраструктуре, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГРЧЦ.