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Главный радиочастотный центр Роскомнадзора подвергся хаккерской атаке

Главный радиочастотный центр Роскомнадзора подвергся хаккерской атаке

ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору подвергся хакерской атаке, но взломщики не получили доступ ни к закрытой информации, ни к критически важной инфраструктуре, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГРЧЦ.

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