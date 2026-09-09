Российские войска освободили населенный пункт Озёрное в Харьковской области

Российские войска за сутки освободили населенный пункт Озёрное в Харьковской области. Об этом 9 сентября сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
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