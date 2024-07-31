Собянин: Четыре вокзала реконструируют для ВСМ Москва — Санкт-Петербург

31 июля мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому власти города выделят 34,1 миллиарда рублей на реализацию проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.
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