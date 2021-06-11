Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Сорокин
    P.S. Ни одного имени. :-)) А олень-то голый, везде без маски гуляет. Ну, он же олень...Хореограф группы ...
  • Евгений Сорокин
    Ну, блин, какой-то конь педальный, точнее, олень плиточный решил поиздеваться над москвичами! А те, кто год назад пер...Хореограф группы ...
  • Прохожий по жизни
    Выбор цвета формы сборной - проблема. Красный, - раздражает противника, как тореадор быка. Белый , - сдаюсь без боя...Сборная России сы...

35 очков и 15 подборов от Миддлтона помогли «Милуоки» сократить отставание в серии с «Бруклином»

Форвард «Бакс» Крис Миддлтон стал одним из главных героев третьего матча серии с «Нетс» (86:83, 1-2).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх