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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гурцкая о трансферах «Спартака»: «Парада – это позорище. До сих пор весь «Алавес» пьет и празднует, что такого игрока продали за 6 млн евро»

Медиадеятель Тимур Гурцкая высказался о летней трансферной кампании « Спартака », критически оценив переход защитника  Виктора Парада из « Алавеса ».

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