Москвичу отказали продавать сигареты в долг - и он поджег магазин вместе с людьми

В Москве мужчина поджег продуктовый магазин из-за конфликта с женщиной-кассиром. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
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