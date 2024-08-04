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Москвичу отказали продавать сигареты в долг - и он поджег магазин вместе с людьми

Москвичу отказали продавать сигареты в долг - и он поджег магазин вместе с людьми

В Москве мужчина поджег продуктовый магазин из-за конфликта с женщиной-кассиром. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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