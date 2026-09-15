Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые подвиги наших военнослужащих в ходе спецоперации. Младший сержант Евгений Попов спас жизни военнослужащим, получившим ранения в результате массированной атаки FPV-дронов.
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