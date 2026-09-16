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Geely EX5: старт продаж в Китае назначен на 21 сентября

Geely EX5: старт продаж в Китае назначен на 21 сентября

Совершенно новый кроссовер Geely EX5 был представлен в Китае с огромным передним багажником накануне запуска, запланированного на 21 сентября.

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