Провел машину сквозь заминированный участок: названы новые герои СВО

Новые примеры мужества и самоотверженности наших военнослужащих в зоне спецоперации. Наводчик-оператор танка ефрейтор Егор Шкаров в ходе наступления на опорный пункт противника уверенно провёл машину сквозь заминированный участок.
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