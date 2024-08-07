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Провел машину сквозь заминированный участок: названы новые герои СВО

Провел машину сквозь заминированный участок: названы новые герои СВО

Новые примеры мужества и самоотверженности наших военнослужащих в зоне спецоперации. Наводчик-оператор танка ефрейтор Егор Шкаров в ходе наступления на опорный пункт противника уверенно провёл машину сквозь заминированный участок.

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