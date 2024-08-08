Украинской каноистке запретили пропагандистский лозунг на Олимпийских играх

Запрет использования на Олимпийских играх в Париже лозунга «Я — украинка» каноисткой Анастасией Рыбачок выдала Международная федерация каноэ (ICF), усмотревшая в надписи на борту лодки спортсменки политическую пропаганду, 8 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети компании-партнера спортсменки.