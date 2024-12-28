Ростов стал Великим. Переименование одобрил Путин

ЕВРЕИ БОЛЬШЕВИКИ ПЕРЕИМЕНОВАЛИ УЛИЦЫ ВСЕХ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ СВОИМИ ИМЕНАМИ, ПОСЛЕ "РЕВОЛЮЦИИ" 1917г. НАДО ГОРОДАМ И УЛИЦАМ ВЕРНУТЬ ПРЕЖНИЕ ИХ НАЗВАНИЯ!

Сергей Бессонов

Может быть ты "умник" возьмёшься оплатить перепечатку справочников, карт, городов, оформление документов всех жителей этих городов, улиц и домов, изменения в базах данных, в реестрах телефонных компаний, МВД и так далее и так далее...