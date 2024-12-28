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Ростов стал Великим. Переименование одобрил Путин

Ростов стал Великим. Переименование одобрил Путин

Русский президент утвердил переименование города Ростова в Ростов Великий.Свершилось - город Ростов Ярославской области официально стал Ростовом Великим! Это следует из закона, что подписал президент России Владимир Путин.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
ЕВРЕИ БОЛЬШЕВИКИ ПЕРЕИМЕНОВАЛИ УЛИЦЫ ВСЕХ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ СВОИМИ ИМЕНАМИ, ПОСЛЕ &quot;РЕВОЛЮЦИИ&quot; 1917г. НАДО ГОРОДАМ И УЛИЦАМ ВЕРНУТЬ ПРЕЖНИЕ ИХ НАЗВАНИЯ!
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Сергей Бессонов
Может быть ты &quot;умник&quot; возьмёшься оплатить перепечатку справочников, карт, городов, оформление документов всех жителей этих городов, улиц и домов, изменения в базах данных, в реестрах телефонных компаний, МВД и так далее и так далее...
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