- Где же ты был, когда нам с мамой тоже на хлеб не хватало?! - спросила я у отца

После тяжелого трудового дня я не спеша шла по улице, полностью погруженная в свои мысли. Что приготовить на ужин, в чем пойти в субботу на юбилей к подруге, что подарить сыну на пятнадцатилетие, - мысли бумерангом проносились в моей голове.