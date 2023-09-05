ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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- Где же ты был, когда нам с мамой тоже на хлеб не хватало?! - спросила я у отца

- Где же ты был, когда нам с мамой тоже на хлеб не хватало?! - спросила я у отца

После тяжелого трудового дня я не спеша шла по улице, полностью погруженная в свои мысли. Что приготовить на ужин, в чем пойти в субботу на юбилей к подруге, что подарить сыну на пятнадцатилетие, - мысли бумерангом проносились в моей голове.

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