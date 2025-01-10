Трамп заявил о скорой встрече с Путиным: «Мы это организуем»

ВАШИНГТОН, 10 января, ФедералПресс. Избранный глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в своем выступлении перед встречей с губернаторами-республиканцами в Мар-а-Лаго сообщил о намерении президента России Владимира Путина провести личную встречу.
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