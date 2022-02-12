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Школьника из Омска отправили в психиатрическую больницу за «минирование» сотен школ

Школьника из Омска отправили в психиатрическую больницу за «минирование» сотен школ

Подростка пока не отправили на лечение — сейчас он лишь проходит стационарную психолого-психиатрическую экспертизу в Клинической психиатрической больнице имени Солодникова на улице Куйбышева, чтобы эксперты могли установить, насколько он вменяем.

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