Виктор Орбан - капитан дальнего плавания, который отказался присутствовать на инаугурации Трампа

Алексей Тан

Есть такое выражение, понятие, лавировать..... во времена еврее-нацисткой Германии, они сразу определились, с КЕМ они и ошиблись... а сейчас БОЯТЬСЯ... снова примкнуть к НАЦИСТАМ... и Россию, Русских... как и все инородцы... НЕ "любят".... вот и мельтешат между.... как в прочем и белярюси и ичкерия с абхазией.