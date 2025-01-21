Имя венгерского премьера Орбана опять на слуху. В связи с инаугурацией Дональда Трампа. Точнее, с отказом ее посетить.
Виктор Орбан - капитан дальнего плавания, который отказался присутствовать на инаугурации Трампа
Комментарии
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Алексей Тан
Есть такое выражение, понятие, лавировать..... во времена еврее-нацисткой Германии, они сразу определились, с КЕМ они и ошиблись... а сейчас БОЯТЬСЯ... снова примкнуть к НАЦИСТАМ... и Россию, Русских... как и все инородцы... НЕ "любят".... вот и мельтешат между.... как в прочем и белярюси и ичкерия с абхазией.
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9 час.
Галина 123
Беларусь не трогай, гад. Она уже давно больше русь, чем сама Россия, хотя бы по отсутствию такого количества прикормленных инородцев-злодеев и всяких подстрекателей с короткими фамилиями.
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1 час.
Алексей Тан
Историю изучи.... и роль евреев-хасидов белярюси... во ВОВ... вот тогда и вякай.... И куда делось РУССКОЕ население... ЭТИХ Русских областей!??.... 2,7 милл. чел.
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1 час.
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