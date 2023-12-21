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Командир бригады ВСУ “Холодный Яр” Палиса взял в ипотеку жилье в США

Командир бригады ВСУ “Холодный Яр” Палиса взял в ипотеку жилье в США

Подчинённые потеряли из виду командира Палиса, оказалось, что он стал владельцем жилья в США.Украинские военнослужащие 93-й бригады потеряли из виду своего командира Павла Палиса, никто не знает о его местонахождении.

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