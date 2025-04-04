Звёздные гости представили в Нижнем Новгороде премьеру фильма «Батя 2. Дед»

Звёздные гости представили премьеру фильма «Батя 2. Дед» в Нижнем Новгороде. В день, когда фильм стартовал во всех кинотеатрах страны, его нижегородским зрителями показали продюсер Гавриил Гордеев, режиссёр Илья Учитель и исполнительница главной женской роли Надежда Михалкова.