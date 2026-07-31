Маленькие, да удаленькие: звери, которые умещаются на пальце

Считается, что объятия с питомцем — лучшее лекарство от стресса. Их не зря называют «антидепрессантами»! Однако с теми, кто попал в эту подборку, такой номер не пройдет: они настолько миниатюрны, что тискать их нужно с особой осторожностью, чтобы не навредить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии