Рекордный отток: инвесторы вывели из облигационных фондов почти 90 млрд рублей

В июле 2026 года отток капитала из облигационных фондов со стороны неквалифицированных инвесторов приблизился к отметке в 90 млрд рублей — подобный уровень не фиксировался ни разу за весь период статистического учёта, ведущегося с 1998 года.
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