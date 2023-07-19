Украинский пленный: командиры ВСУ устраивают самосуд на передовой и расстреливают солдат

ВСУ-шники жестоко расправляются с непокорными, устраивая расправы на месте без суда и следствия.Украинские солдаты, оказавшиеся в русском плену, рассказали о том, как командование устраивает жестокие расправы над подчинёнными за инакомыслие.
ВСУ-шники жестоко расправляются с непокорными, устраивая расправы на месте без суда и следствия.Украинские солдаты, оказавшиеся в русском плену, рассказали о том, как командование устраивает жестокие расправы над подчинёнными за инакомыслие.
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