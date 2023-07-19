Царьград

5 779 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Захава
    👌👍👍👍"Азовец"* сдал ку...
  • Иван Захава
    Войны 1812 г, Первая и Вторая мировые показали, что Русская армия не умеет оборонятся, а может только атаковать!Тяжелые бои у Кле...
  • Ратибор
    Это был офицер НАТО, сожравший сало))"Азовец"* сдал ку...

Украинский пленный: командиры ВСУ устраивают самосуд на передовой и расстреливают солдат

Украинский пленный: командиры ВСУ устраивают самосуд на передовой и расстреливают солдат

ВСУ-шники жестоко расправляются с непокорными, устраивая расправы на месте без суда и следствия.Украинские солдаты, оказавшиеся в русском плену, рассказали о том, как командование устраивает жестокие расправы над подчинёнными за инакомыслие.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх